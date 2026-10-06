Rhône : un couple d’octogénaires victime d’un home-jacking, deux individus interpellés

Dans la nuit du 26 au 27 septembre, un couple d’octogénaires a été victime d’un home-jacking dans le Val-d'Oingt. Les deux suspects ont été interpellés alors qu'ils étaient encore porteurs des bijoux dérobés.

Vers 1 h 15, dans la nuit du 26 au 27 septembre, le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie (PSIG) de Villefranche-sur-Saône a été mobilisé dans le Val-d'Oingt après qu’un couple de personnes âgées a été victime d’un home-jacking. Les deux octogénaires ont été violentés par les deux suspects et plusieurs bijoux ont été dérobés.

Sur place, les forces de l’ordre ont recueilli les premiers éléments, leur permettant de repérer des mouvements suspects près du domicile. Un premier individu a alors été interpellé, seulement quelques minutes après les faits. Le second a été repéré peu de temps après, encore dissimulé dans un fourré. Ils ont tous les deux été arrêtés, encore en possession des bijoux dérobés. Placés en détention provisoire, ils seront jugés le 16 novembre prochain.

Le couple d’octogénaires a, quant à lui, été pris en charge et le domicile a été sécurisé par les forces de l’ordre.