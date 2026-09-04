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La Ville de Rillieux-la-Pape a reçu le trophée de l’aménagement dans la catégorie ville productive. Crédit – Rillieux-la-Pape

Rillieux-la-Pape reçoit le trophée de l’Aménagement pour son action dans le quartier d'Ostérode

  • par LR

    • L’union nationale des aménageurs a décerné le trophée de l’aménagement, dans la catégorie "Ville productive" à Rillieux-la-Pape le 2 septembre.

    Une "immense fierté" pour la commune. Le 2 septembre, la ville de Rillieux-la-Pape a été récompensée par le trophée de l’aménagement, dans la catégorie "Ville productive", par l'Union Nationale des Aménageurs à l'occasion du Salon de l'Immobilier Bas Carbone.

    34 000 m2 requalifiés dans le quartier d'Ostérode

    L’occasion pour le maire de la commune, et aussi vice-président de la Métropole de Lyon délégué à l’Habitat, Alexandre Vincendet de saluer le travail réalisé l'aménageur D2P autour de la reconversion de l'ancien site militaire d’Ostérode.

    "C'est un projet exemplaire en matière d'économie circulaire avec le réemploi et la valorisation des ressources existantes et qui assure la part belle à la nature avec 9 hectares boisés préservés sur les 15 hectares du site. Labélisé 2EC, Ostérode est le premier projet urbain de la Métropole à bénéficier de cette reconnaissance nationale portée par la CEREMA", se félicite l’édile dans un communiqué.

    À terme, 34 000 m2 seront dédiés aux activités économiques avec l'implantation de plusieurs entreprises. 1 000 emplois, 250 logements, 550 habitants, un hôtel et plusieurs offres de loisirs occuperont également le site.

    Lire aussi : À Rillieux-la-Pape, le préfet du Rhône fait le point sur le vaste chantier de rénovation urbaine

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