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La mairie de Villeurbanne annonce le début du chantier du passage Rey, quartier des Gratte-Ciel. © Antoine Merlet

Netflix recherche des figurants propriétaires d'une voiture de luxe pour un tournage à Villeurbanne

  • par LR
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    • Pour le tournage du film Netflix À Cran, la production recherche des figurants propriétaires d'une voiture haut de gamme. Une séquence doit être tournée le 28 octobre à Villeurbanne.

    Votre voiture de luxe pourrait bientôt se retrouver dans un film Netflix. La production d'À Cran, thriller réalisé par Samuel Bodin, recherche des figurants disposant d'une berline ou d'un coupé haut de gamme pour un tournage prévu mercredi 28 octobre à Villeurbanne, entre 17 heures et 4 heures.

    Mercedes Classe S ou E, BMW Série 5 ou 7, Audi A6 à A8, Porsche, Jaguar, Maserati ou encore Bentley font partie des modèles recherchés. Les SUV et les voitures blanches sont en revanche exclus.

    Le véhicule sera utilisé lors d'une scène d'explosion et pourra être recouvert d'une poussière présentée comme non dommageable pour la carrosserie. Le cachet s'élève à 98,48 euros brut, auquel s'ajoutent des indemnités pour le véhicule et son lavage.

    Produit par Incognita Films, À Cran réunira notamment Audrey Fleurot, Camélia Jordana, Mathieu Demy, Jérémy Gillet et Oumar Diaw.

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