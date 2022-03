Pascal Regard est directeur adjoint des douanes Auvergne-Rhône-Alpes. Il revient pour 6 minutes chrono et Lyon Capitale sur l'"excellent bilan" des douanes dans la région.

"L'année 2021 est un bon cru. Nous avons tenu la frontière et sécuriser les marchandises plus que jamais." La direction interrégionale des douanes Auvergne-Rhône-Alpes a connu une grosse activité l'année dernière notamment en raison de la reprise de circulation des marchandises licites et illicites après leur arrêt lors des confinements de 2020.

La crise sanitaire a donc été le facteur essentiel de l'augmentation des saisies des douanes régionales.

Reprise de circulation des trafics après les confinements

"On a assisté à une hausse des trafics (due au) stockage de produits illicites en 2020 (...) qui se sont remis à circuler en 2021."