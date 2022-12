Drogue, arme et argent liquide saisis à Vénissieux

Plusieurs kilos de cannabis, une arme de catégorie B et 6 270 euros en liquide ont été saisis dans la nuit du 5 au 6 décembre à Vénissieux.

Dans la nuit du 5 décembre, la police a fait une "visite d'initiative" dans une tour de 17 étages à Vénissieux connue pour abriter du trafic de produits stupéfiants. L'équipage a rapidement été repéré par des guetteurs situés aux abords de l'immeuble. Ces derniers ont tout de suite prévenu les personnes situées dans le bâtiment.

Les policiers repèrent deux fugitifs dans les étages supérieurs. Ils décident de s'assurer qu'ils ne sont pas dissimulés dans le local technique dont la porte métallique avait claqué à leur arrivée. En entrouvrant cette dernière, ils découvrent les deux individus, bloqués dans la pièce, qui se débarrassent d'objets dans les armoires des compteurs. Ils sont interpellés peu après minuit.

Une grosse saisie

Dans le local, les forces de l'ordre découvrent quatre gros sacs contenant du cannabis ainsi que de nombreux billets de banque.

Suite à l'interpellation des deux individus, les policiers décident de procéder à une fouille approfondie de l'immeuble. Plus de 17 kilos de résine et d'herbe de cannabis, 6 270 euros en liquide et un revolver chargé sont retrouvés.

Des individus défavorablement connus des services

Les mesures de garde-à-vue des deux individus ont été prolongées. Tous deux âgés d'une vingtaine d'années, ils sont très défavorablement connus des forces de l'ordre. Ils ont nié leur implication, l'un d'eux justifiant sa fuite en expliquant qu'il est sous le coup d'un contrôle judiciaire lui interdisant de paraître à Vénissieux.

Déférés devant le Parquet de Lyon pour une comparution immédiate, ils sont finalement écroués en attente d'une comparution différée. La somme d'argent découverte fait l'objet d'une remise à la caisse de dépôt et de consignation.