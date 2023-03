La douane d'Auvergne-Rhône-Alpes présente le butin de sa guerre contre la contrebande

La douane de la région Auvergne-Rhône-Alpes a enregistré d’importantes saisies sur l’année 2022, notamment sur le tabac.

Carrefour des grands axes de circulation européenne, la région Auvergne-Rhône-Alpes se positionne au centre d’un important trafic de contrebande. Sur la route, à l’aéroport ou dans les centres-ville, les douaniers essayent de réduire au maximum ce commerce frauduleux. "Un douanier marche sur deux jambes, la première sur la protection des concitoyens et la deuxième sur le respect du commerce international", souligne Éric Meunier, directeur interrégional des douanes Auvergne-Rhône-Alpes.

Un trafic de cigarettes toujours plus important

En France et dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, "ce sont seulement les buralistes qui peuvent vendre du tabac et nous nous veillons à cela", affirme le douanier. Au titre de la lutte contre la fraude du tabac, les chiffres de l’année 2022 montre une certaine priorité au niveau de la région. Avec 47 tonnes saisies et plus de quatre constatations par jour (contre 37 tonnes en 2021, soit +27%) montre "la volonté de réduire au maximum la contrebande de cigarettes".

Pour contrer ce trafic, la direction régionale des douanes de Lyon a développé en février 2021, un Groupe de recherche et d’intervention de lutte contre le trafic du tabac (GRITT), regroupant une quinzaine d’hommes. Plus mobile et rapide, la force opérationnelle a permis en mars 2022, la saisie de 19 tonnes de cigarettes dans un entrepôt de l’agglomération lyonnaise, pour un montant de plus de 10 millions d’euros.

Au-delà de réduire au maximum ce type de commerce, la volonté des douaniers est de préserver la santé sociale des consommateurs de tabac. "Il y a un véritable risque sanitaire avec ces cigarettes de contrebande, on peut y retrouver du goudron", affirme Éric Meunier.

Les drogues de synthèses arrivent de plus en plus

Même si le trafic des cigarettes reste le combat principal des douaniers, celui du textile avec 631 178 articles saisis ou encore les 4,6 tonnes de stupéfiants dont notamment 4,4 tonnes de cannabis restent tout de même très importantes. "Le cannabis est de plus en plus présent, les drogues de synthèse commencent aussi à pointer le bout de leur nez", souligne le douanier au 40 années d’expérience. Même si aujourd’hui, la cocaïne ne représente que 93 kilos et l’héroïne 55 kilos, "ce nouveau trafic va s’imposer dans les prochaines années, du fait de la consommation importante dans notre pays".

Pour Éric Meunier, la douane est en train de faire un revirement de situation, "les fraudeurs sont moins sur d’eux, l’insécurité est maintenant chez eux". Annoncé le 5 décembre 2022 par Gabriel Attal, ministre délégué chargé des comptes publics, le plan national de lutte contre le trafic illicite pour la période 2023-2025 semble commencé à porter ses fruits.

Aujourd’hui avec l’évolution des nouvelles technologies, le trafic est aussi présent en e-commerce. "C’est le trafic du futur", affirme le douanier et c’est pour cela que l’utilisation d’intelligence artificielle devrait être développé d’ici à 2024 pour venir contrer le tout nouveau commerce frauduleux 2.0.