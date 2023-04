Marie Lextrait organise à Lyon "Danse en coeur" : guincher pendant 24 heures pour collecter des dons au profit des enfants hospitalisés.

Danse en coeur ? Une course aux dons de plusieurs mois et 24 h de danse par relais par équipes de 10 au H7, à Lyon Confluence.

La collecte de dons se fera au profit de l'association Docteur Clown qui fait intervenir jongleurs et magiciens auprès des enfants hospitalisés.

Petit frère de Glisse en Coeur, événement caritatif n°1 de la montagne française (24 heures de ski en relais au Grand Bornand), Danse en cœur suit les traces de ses mentors et fait découvrir la famille "en cœur" à Lyon. "Quand on vit cet événement extraordinaire avec la mobilisation des entreprises, des équipes, des bénévoles, on a qu'une envie, c'est de faire vivre cela à d'autres associations : à la fois le don, important pour pouvoir poursuivre nos projets mais aussi l'énergie que cela nous apporte" explique Marie Lextrait, organisatrice de Danse en coeur.

Né de la volonté d’aller plus loin dans l’engagement envers les enfants, danse en coeur a pour objectif de soutenir une grande cause, en créant une véritable histoire humaine.

L'objectif affiché : décrocher 100 000 euros d'ici les 18 et 19 novembre prochains, week-end lesquel se dérouleront les 24 heures de danse non-stop par équipes.

En attendant, la présentation publique de Danse en coeur se déroule jeudi 6 avril à partir de 19h00, au Zagiga Café (10 rue Vuillerme, Lyon 2e, Confluence).