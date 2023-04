Qui sont les trois Lyonnais les plus riches selon Forbes ?

Le magazine Forbes France vient de publier son classement des milliardaires français. Trois Lyonnais font partie du lot.

L'homme le plus riche du monde et la femme la plus riche du monde sont français. Le magazine Forbes France vient d'établir son palmarès annuel des plus grosses fortunes françaises, extrait du top mondial de Forbes US.

Bernard Arnault, président fondateur de LVMH et Françoise Bettencourt Meyers, héritière de L'Oréal sont chacun n°1 mondial dans leur catégorie, avec respectivement une fortune de 211 milliards d'euros et 80,6 milliards d'euros.

A l'échelle lyonnaise, un trio sort du lot, avec un poids économique global de 10 milliards d'euros :

Alain Mérieux (et sa famille) : 6,3 milliards d'euros (19e fortune française, 405e fortune mondiale) Christian Latouche : 2,1 milliards d'euros (33e fortune française, 1 434e fortune mondiale) Norbert Dentressangle : 1,6 milliard d'euros (39e fortune française, 1 804e fortune mondiale)

Note : Christian Latouche est le propriétaire et actionnaire de Lyon Capitale.