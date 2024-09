Mathilde Carpentier est la directrice promotion de l'Office du Tourisme de Lyon. Elle était sur le plateau de l'émission "6 Minutes Chrono" pour présenter le bilan touristique de l'été 2024 à Lyon.

Pour Mathilde Carpentier : "ce fut un bel été à Lyon avec des hôtels qui ont affiché un taux de remplissage à hauteur de 70%. Donc pour une ville, une métropole française qui n'est pas en bord de mer, qui n'est pas à la montagne non plus, ce sont de très beaux résultats." Dans le détail, l'été 2024 à Lyon a été marqué par le retour en force des touristes étrangers : "on a +50% d'augmentation sur les Américains, sur les Britanniques qui eux aussi faisaient leur retour après le Brexit, qui les a quand même laissés particulièrement sans revenu. Aujourd'hui, on a aussi un retour sur tous les marchés que nous travaillons, nous, à l'office de tourisme, comme les Suisses, les Canadiens également, qui sont vraiment dans nos premières nationalités présentes sur la destination. Aujourd'hui, l'équilibre à Lyon est au long cours sur l'année. De manière générale, on est à 70% de nationaux, 30% d'étrangers. Cet été, on est monté à 50-50. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très intéressant d'observer cela l'été. Mais il faut quand même rappeler que la ville de Lyon est avant tout une ville de congrès. Le tourisme d'affaires est beaucoup plus fort que le tourisme de loisirs, même si petit à petit, le tourisme de loisirs continue d'augmenter avec une magnifique offre culturelle sur Lyon qui intéresse les gens qui ont envie de faire de la visite de ville."

Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission "6 minutes chrono", le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler de tourisme à Lyon et de la saison estivale. Et pour en parler, nous recevons Mathilde Carpentier qui est la directrice promotion de l'Office du Tourisme de Lyon. Bonjour Mathilde Carpentier. Merci d'être venue sur notre plateau. On va rentrer dans le vif du sujet. Comment s'est passé l'été à Lyon du point de vue du tourisme ? Est-ce que vous avez des bonnes nouvelles ?



Oui, ce fut un bel été à Lyon avec des hôtels qui ont affiché un taux de remplissage à hauteur de 70%. Donc pour une ville, une métropole française qui n'est pas en bord de mer, qui n'est pas à la montagne non plus, ce sont de très beaux résultats.



Et on note aussi, je crois, le retour du tourisme international, des étrangers dans la ville de Lyon par rapport aux dernières années. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ?



Bien sûr, oui. C'est sûr qu'à la sortie du Covid, il a fallu aller rechercher nos étrangers. Là, on est rendu à 50% d'augmentation sur les Américains, sur les Britanniques qui eux aussi faisaient leur retour après le Brexit, qui les a quand même laissés particulièrement sans revenu. Aujourd'hui, on a aussi tous les marchés où nous travaillons, nous, à l'office de tourisme, comme les Suisses, les Canadiens également, qui sont vraiment dans nos premières nationalités présentes sur la destination.



Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi on se félicite du tourisme international ? Quels sont, quel est leur comportement en fait dans la ville ? Des comportements touristiques, j'entends bien sûr. Qu'est-ce qui les différencie ?



Alors les touristes étrangers, bien sûr, viennent consommer la ville sous toutes ses formes. Donc c'est-à-dire que ça va être aussi bien nos restaurants, nos visites guidées, les passes touristiques, les hôtels bien sûr également. Ce sont des touristes qui sont plus consommateurs encore que des touristes lyonnais ou des touristes nationaux.



Voilà, donc c'est intéressant pour finalement tout le secteur, la restauration, l'hôtellerie, toute l'économie du tourisme sur place. Et est-ce que justement, on est dépendant, est-ce que le tourisme lyonnais est dépendant de cette catégorie de touristes, donc les touristes internationaux ? Est-ce qu'on a besoin d'eux ? Est-ce que c'est la majorité du tourisme à Lyon, comme c'est le cas dans certaines villes ?



Alors ils ne sont pas la majorité. Aujourd'hui, l'équilibre à Lyon est au long cours sur l'année. On est à 70% de nationaux, 30% d'étrangers. Cet été, on est monté à 50-50. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très intéressant d'observer cela l'été. Mais il faut quand même rappeler que la ville de Lyon est avant tout une ville de congrès. Le tourisme d'affaires est beaucoup plus fort que le tourisme de loisirs, même si petit à petit, le tourisme de loisirs continue d'augmenter avec une magnifique offre culturelle sur Lyon qui intéresse les gens qui ont envie de faire de la visite de ville.



Alors justement, je crois même qu'on est la première destination après Paris sur le tourisme d'affaires. Simplement, pour terminer, sur le tourisme international, ce sont des gens qui viennent justement pour du tourisme d'affaires ou du tourisme de loisirs. Quelles sont les tendances ?



Sur l'international, on va pouvoir avoir plusieurs internationaux. Vous avez les touristes européens, vous avez les touristes sur le long-courrier. Sur le long-courrier ce sera plutôt du tourisme de loisirs. Je pense notamment aux Américains et aux Canadiens qui sont très présents à Lyon. Ensuite, sur les Européens, ça va être un peu plus mixte et ça va être souvent en faveur aussi du tourisme de congrès.

Oui, voilà, plus on va loin, en gros, plus c'est du tourisme de loisirs. Bien sûr. Dans votre dernier communiqué, vous parliez des activités douces qui ont été populaires, qui ont été demandées par les touristes à Lyon. Qu'est ce que vous appelez activité douce ?



A l'Office de tourisme, nous travaillons vraiment à mettre en avant le fait que notre activité touristique propose des offres de tourisme responsable, de tourisme durable. C'est vrai que finalement, ça a toujours été le cas, dans le sens que Lyon est vraiment une ville très facile à faire en tant que piéton. Vous pouvez vraiment tout visiter dans un périmètre entre le Vieux-Lyon, la Presqu'île. Vous pouvez vraiment faire les choses à Lyon. Donc, il y a déjà ça. Nos visites guidées qui vont essayer d'orienter les touristes, justement en dehors parfois du Vieux-Lyon, pour pouvoir éviter les phénomènes de trop forte concentration touristique à l'intérieur du Vieux-Lyon. Donc, aujourd'hui, on met beaucoup en avant la Croix-Rousse.

Oui, les traboules de la Presqu'île ne sont pas que celles de la rue Saint-Jean, ou le triptyque Bellecour, Vieux-Lyon, Fourvière, si je ne me trompe pas.



Vous pouvez aujourd'hui aller faire, pourquoi pas, des traboules et du street art du côté de la Croix-Rousse. Ce sont vraiment des visites qui aujourd'hui ont beaucoup de popularité auprès de nos touristes et que nous mettons en avant. Et puis, nous avons une forte hausse aujourd'hui de l'utilisation des Vélo'v à l'intérieur de nos passes touristiques, donc la Lyon City Card. Vous pouvez bénéficier aussi par votre Lyon City Card de l'offre des Vélo'v. Et aujourd'hui, nous avons plus de 30% d'augmentation de l'utilisation du Vélo'v par le biais de cette carte.

D'accord, donc c'est quand même important. Et une Lyon City Card, en gros, ça coûte combien ? Enfin, ça varie selon la période sur laquelle on reste. Qu'est-ce que pour donner un ordre d'idée ?



Oui, oui, vous débutez à partir de 29 euros pour 24 heures. Et puis, ça augmente petit à petit, 24, 48, 72, 96 heures. Et ce qui est très intéressant cet été, c'est de voir aussi que nous avons fait plus de ventes sur les trois jours et sur les quatre jours que ce que c'était le cas l'année dernière. Donc, ça veut dire que nos touristes aujourd'hui restent plus longtemps et prennent plus de temps pour consommer la ville.

C'est intéressant, donc ça veut dire qu'il y a aussi plus de rentabilité pour le secteur et en même temps, peut-être plus de qualité dans la manière de découvrir Lyon. En deux mots, parce qu'on arrive aussi à la fin, vous notez dans votre dernier communiqué une hausse de… Alors, en bon français, staycation, mais on dit staycation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est le staycation ?



Le staycation, c'est par exemple être lyonnais et rester à Lyon l'été pour profiter de sa ville et de l'offre de la ville. Cela peut être simplement acheter des visites guidées ou alors aller à l'hôtel également à Lyon. On a de très beaux hôtels avec des piscines, des centres de spa magnifiques sur Lyon. Donc, cet été, on a vu une hausse du staycation, notamment par le biais de notre pass touristique, la Lyon City Card 365 : vous avez une année pour la consommer. Donc, forcément, elle s'adresse plus aux Lyonnais. Et nous avons eu une hausse de +15% de vente sur cette carte cet été. Donc, ça veut dire que beaucoup de Lyonnais sont restés et ont profité de leur ville cet été.

Donc, Lyon destination de vacances, des Lyonnais aussi.



Également, bien sûr.



Merci pour tout. C'est déjà la fin des six minutes chrono d'être venu sur notre plateau Mathilde Carpentier. Quant à vous, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez retrouver plus de détails sur le tourisme, les tendances touristiques et les perspectives aussi pour l'année 2024-2025 sur le site lyoncapitale.fr. À très bientôt.