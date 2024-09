A l'occasion des journées du Patrimoine qui se tiendront samedi 21 et dimanche 22 septembre, l'Hôtel du gouverneur militaire de Lyon ouvre ses portes au grand public.

Ce week-end, lors des journées du Patrimoine, il sera possible de visiter l'Hôtel du gouverneur de Lyon, l'un des plus prestigieux bâtiments de la ville.

Construit dans la seconde moitié du XIXème siècle, le site accueillera le 21 et le 22 septembre prochain les visiteurs, à découvrir le hall d'entrée, l'escalier d'honneur, le salon de musique et quelques autres pièces de l'édifice.

Les plus curieux pourront également profiter de cette occasion afin d'admirer un Laffly W15 T 6x6, un véhicule militaire exposé par la fondation Berliet.

Seront présents pour l'occasion, le quintette de la musique de l'artillerie de Lyon, les stands de recrutement de l'armée de Terre, de l'armée de l'air, de l'espace et de la marine Nationale.

Enfin, une exposition retraçant le parcours et la vie du général Diego Brosset, commandant de la 1ère division de la Française Libre et originaire de Lyon sera proposée, afin d'en apprendre plus sur les armées.

Quand se rendre à L'hôtel du gouverneur militaire de Lyon ?

Le bâtiment ouvrira ses portes au public le samedi 21 septembre de 13h30 à 18h30, suivi du dimanche 22 septembre de 13h à 18h au 38 rue du Maréchal Foch dans le 6ème arrondissement.

