Tourisme : les recettes du succès des leaders régionaux

Chaque année, ces champions du tourisme attirent des millions de visiteurs. Téléphériques, parcs d’attractions, musées, zoos, découvrez comment ces sites sont parvenus à s’imposer sur le marché du tourisme en Auvergne-Rhône-Alpes, 2e région touristique de France.

Fleurons du tourisme, ils sont les sites les plus visités de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Vitrine d’un marché ultra-concurrentiel, chacun a développé des stratégies différentes pour tout à la fois se faire connaître, satisfaire puis fidéliser ses visiteurs. Sur le podium, deux sites de la vallée de Chamonix, le téléphérique de l’aiguille du Midi, assurant presque un million de trajets par an, et le chemin de fer à crémaillère montant à la mer de Glace (854 600 visiteurs). Le premier est régulièrement cité dans le classement des trente sites les plus visités de France, et le second parmi les cinquante premiers (Atout France). Vient ensuite le Pal, dans l’Allier, mêlant un parc d’attractions et un zoo, et s’apprêtant à recevoir plus de 700 000 visiteurs cette nouvelle saison. Dans ce contexte, le territoire aurhalpin compte, lui aussi, des leaders touristiques capables d’attirer les foules et qui n’ont pas à rougir face aux paquebots européens tels que Disneyland Paris et le musée du Louvre, principaux vecteurs de tourisme étranger en France. D’ailleurs les chiffres sont clairs : les étrangers représentent environ 22 % des nuitées en AuRA. “Seconde région touristique de France en termes de fréquentation et d’emplois, le tourisme français s’écrit aussi en Auvergne-Rhône-Alpes”, se réjouit Fabrice Pannekoucke (LR), président de l’agence Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme et conseiller régional. Les enjeux économiques sont lourds : avec plus de 235 000 emplois liés au tourisme, majoritairement dans la restauration, la région se positionne derrière l’Île-de-France en termes d’effectifs de travailleurs du secteur.