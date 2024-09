Un soleil dominant et jusqu'à 24 degrés ce vendredi à Lyon

C'est une nouvelle belle journée qui attend les Lyonnaises et les Lyonnais pour ce dernier jour avant le weekend.

Ce vendredi, le soleil sera de nouveau de la partie dans le ciel lyonnais. Malgré quelques nuages tout au long de la journée, c'est une journée globalement lumineuse qui attend les Lyonnaises et les Lyonnais.

Une belle journée et des températures de saison. Il fait 15 degrés ce vendredi matin et le thermomètre grimpera jusqu'à 24 au meilleur de la journée. Des valeurs légèrement au dessus des normales de saison avant un weekend qui s'annonce un peu plus mitigé avec de la pluie attendue pour la fin de la semaine.