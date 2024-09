Tourisme : Lyon a séduit les étrangers cet été

Les visiteurs étrangers ont été nombreux cet été à Lyon.

Dans un communiqué diffusé le 9 septembre, l'Office du tourisme de la Métropole de Lyon dresse un bilan positif de l'été 2024 avec un taux d'occupation hôtelier de près de 70 %, comparable à celui de 2023.

Les voyageurs étrangers ont fortement augmenté, avec + 56 % de touristes britanniques et canadiens. "Ces visiteurs internationaux achètent davantage de produits touristiques et restent plus longtemps sur la destination", note l'Office du Tourisme.

Vélo'v affiche ainsi un été record avec 1 532 086 locations cumulées sur la période juillet/aout 2024. Une hausse également observée par l’Office du Tourisme qui note +32% d’utilisation des Vélo'v via sa Lyon City Card