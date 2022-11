L'invité du jour de l'émission quotidienne de Lyon Capitale "6 minutes chrono" est Franck Colcombet, président du directoire d'Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, le bras armé économique de la Région.

Alors que l'Aderly (agence de développement économique pour la région lyonnaise, de la Métropole) met un coup de frein à main aux implantations d'entreprises tous azimuts, annonçant vouloir être plus sélective en matière d'implantations - le nombre d'entreprises implantées en région lyonnaise étant passé de 116 en 2018 à 62 en 2021 - la Région, quant elle, a le pied au plancher.

Lire aussi : Attractivité : Lyon sort-elle des radars ?

L'agence Auvergne-Rhône-Alpes entreprises, véritable bras armé du conseil régional en matière de développement économique, a accompagné plus de 47 000 entreprises depuis sa création fin 2017.

Accom­pa­gner le déve­lop­pe­ment écono­mique, proté­ger les emplois et relo­ca­li­ser les acti­vi­tés indus­trielles, ce sont les objectifs de l'agence régionale pour appliquer la Sainte Trinité de Laurent Wauquiez.

47 000 entreprises accompagnées

Un guichet unique pour les entreprises, doté d'un budget annuel de 110 millions d'euros, d'une équipe de 140 personnes et, c'est ce qui fait sa véritable force a une dire"ction bicéphale public privé, puisque son conseil de surveillance, est copréidé par Laurent Wauquiez, président de la Région, et Florent Menegaux, président de Michelin.

Depuis 2017, l'agence économique régionale a orienté et accompagné plus de 47 000 entreprises industrielles à toutes les étapes de leur développement : investissement, formation et emploi, innovation, export, accès aux financements et projets européens...