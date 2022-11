Météo : du soleil et de rares averses attendus à Lyon ce vendredi 

Le temps pourrait être changeant ce vendredi 25 novembre entre Rhône et Saône. Quelques rares averses pourraient venir perturber les éclaircies annoncées.

La semaine devrait se terminer sur une note ensoleillée ce vendredi 25 novembre à Lyon. Selon les prévisions de Météo France, des éclaircies devraient rythmer la matinée ainsi qu’une bonne partie de l’après-midi. Toutefois, à partir de 14 heures, de "rares averses" pourraient venir perturber la quiétude du ciel et des Lyonnais. Le risque d’intempéries devrait se prolonger jusqu’à 19 heures.

Du côté des températures, le chute du thermomètre au cours des derniers jours devrait moins se ressentir dans la matinée et dans l’après midi, Météo France annonçant des moyennes comprises entre 9 et 11°c, sauf au réveil où il fera plutôt 6°c. Dans la soirée il faudra plutôt compter entre 7 et 8°c.