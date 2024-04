Cette entreprise recrute 40 personnes à Lyon

Une quarantaine de postes d'aides à domicile sont à pourvoir dans le Rhône. CDI, CDD et autres jobs d'été sont proposés à Lyon, Meyzieu et Saint-Priest.

En recherche d'un nouvel emploi ou d'un job d'été ? L'Apef, une agence d'aides à domicile, vient de lancer une large campagne de recrutement en France et plus particulièrement dans le Rhône.

Une quarantaine de postes sont donc proposés sur les communes de Lyon, Meyzieu ou encore Saint-Priest. Ces derniers sont de toutes natures : auxiliaires de vie, assistants ménagers, gardes d’enfant, jardiniers, assistants d’agence, responsables de secteur, etc...

Avec ou sans expérience

Tous les profils de candidats sont acceptés durant la campagne de recrutement : de l'étudiant jusqu'aux personnes plus expérimentées souhaitant faire carrière en agence.

“Nous attachons beaucoup d’importance au savoir-être et aux valeurs. Nous avons fait de la formation et de l’accompagnement des collaborateurs une priorité. C’est pourquoi l’expérience et le CV ne sont plus des incontournables", explique Vincent Dupont, gérant de l’agence de Meyzieu.

Les offres sont disponibles en ligne sur le site Internet de l'Apef. Des candidatures spontanées sont aussi attendues pour étoffer les équipes durant l'été qui arrive.