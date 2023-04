Le plus grand parc de miniatures animées de France, en difficulté financière, pourrait bien sauver les meubles avec des dinosaures XXL hyper réalistes.

"On a fait travailler des entreprises qui ont fabriqué des dinosaures très réalistes et qui bougent bien. C'est tellement convaincant qu'on a décidé d'en faire une expo !"

Richard Richarté, le fondateur de Mini World Lyon, a peut-être trouvé la parade pour sauver le plus grand parc de miniatures animées de France, labellisé sites touristiques emblématiques d'Auvergne-Rhône-Alpes.

Malgré son millionième visiteur accueilli en début d'année, le parc de loisirs a en effet été placé sous procédure de sauvegarde par le tribunal de commerce de Lyon pour lui permettre de se sortir de ce mauvais pas.

La procédure de sauvegarde s'adresse aux entreprises en difficulté et qui ne sont pas encore en cessation de paiement. L'objectif d'une telle procédure est de faciliter la réorganisation de l'entreprise pour lui permettre de maintenir son activité économique, les emplois et d'assurer l'apurement de ses dettes.

Avec sa nouvelle exposition "immersive" autour d'une douzaine de dinosaures de plusieurs mètres de haut et de long bourrés de rotors permettant des "mouvements fluides et naturels", Mini World entend bien attirer un large public mais surtout "packager (son) offre" et vendre son exposition ailleurs.

"On a déjà eu des demandes de gros parcs de loisirs, s'enthousiasme Richar Richarté. On va être capable de faire une offre pour proposer notre exposition ailleurs. Les retours des visiteurs sont dithyrambiques. Ils nous disent qu'ils 'nont jamais vu ça."

