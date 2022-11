Mini World Lyon élu site touristique emblématique de la région

Le parc miniature de Vaulx-en-Velin est lauréat des Sites Touristiques Emblématiques d'Auvergne-Rhône-Alpes. Un prix qui inscrit le parc parmi les attractions majeures de la Région.

Lundi 14 novembre, Mini World Lyon s'est vu décerner le prix des Sites Touristiques Emblématiques de la région. Ce parc situé à Vaulx-en-Velin, ouvert en 2016 est déjà une institution à Lyon. Après seulement 6 mois d'activité, il recevait déjà le trophée du tourisme du Progrès. À présent, avec ce prix, Mini World peut espérer toucher un plus large public en Auvergne-Rhône-Alpes et concrétiser de nouveaux projets.

Mini World Lyon en quelques chiffres

Le parc s'étend sur une surface d'environ 3 000 m2. Une surface sur laquelle cohabitent 80 000 "minis habitants" avec en prime, une multitude de "clins d’œil et de gags" disséminés à travers des centaines de scènes différentes. Le tout est coordonné par 300 km de câbles électriques alimentant 4 km de rails et 150 000 lumières. Le résultat : "une ambiance féérique", selon les mots de Steven Vasselin, directeur marketing et communication du parc. Chaque année, Mini World accueille autour de 200 000 visiteurs, le millionième est attendu début 2023.

"Concrétiser l’ambition exprimée dès l’ouverture"

Cette distinction apporte son lot d'aides de la part de la région. Les sites sélectionnés bénéficieront d’un accompagnement personnalisé pour développer leur image et leur attractivité. "Cela va nous permettre de toucher un plus large public dans la région", explique Steven Vasselin, en ajoutant "jusqu'à maintenant, notre public habitait en moyenne à 1h30 du site." Le directeur marketing du parc se réjouit aussi de pouvoir tisser des liens avec "les autres sites distingués, tels que le Parc des oiseaux, Vulcania ou encore Walibi."

Cette distinction se traduit aussi à l'échelle locale, "nous sommes heureux que ce prix mette en lumière le grand Lyon et la commune de Vaulx-en-Velin." Des projets sont envisagés pour le parc, notamment un monde miniature représentant la région Auvergne-Rhône-Alpes.

