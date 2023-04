On a testé pour vous Jurassic Park à Lyon (Vidéo)

Samedi 8 avril, Mini World à Vaulx-en-Velin troque les figurines miniatures pour des dinosaures motorisés de taille. Lyon Capitale a visité l'exposition avant le lancement.

Jurassic Park, des musiques sublimes, du frisson et de l'émotion. C'est la recette des 6 films parus entre 1993 et 2022. Adaptée des romans de Michael Crichton par Steven Spielberg, c'est l'une des sagas qui a su traverser le temps pour réunir petits et grands.

Mini World à Vaulx-en-Velin lance, samedi 8 avril, une exposition dédiée à la série de longs-métrages. Plus d'une dizaine de dinosaures motorisés dans une jungle luxuriante prennent la pose pour les visiteurs. Les animaux factices sont de bonne taille, le parc a troqué pour un temps les paysages miniatures pour une ambiance "grandeur nature". L'entrée est à 17,50 € pour les adultes et 12,50€ pour les enfants entre 4 et 17 ans. Des tarifs spéciaux sont appliqués pour une réservation web.

(Vidéo : Julien Barletta)

Mini World en procédure de sauvegarde Début mars, le parc a été placé en procédure de sauvegarde pour des dettes bancaires. Bien que la société ait retrouvé sa fréquentation d'avant Covid-19, elle doit tout de même "composer, avec le remboursement d’une dette bancaire accentuée par les Prêts Garantis par l’État qui avaient été indispensables pour préserver l’entreprise pendant les longues périodes de fermetures sanitaires et de confinements successifs." Aujourd'hui, la direction se dit "confiante", la fréquentation est stable, voire en légère hausse, et les projets affluent. Plus de détails : Mini World Lyon placé en procédure de sauvegarde

Balade à Jurassic Park

L'immersion débute dès l'entrée du parc avec une ambiance jungle dans la cafétéria. Des dinosaures se baladant sur les murs, accompagnés d'une ambiance sonore. On entend les cris des animaux et la musique iconique des films. En passant les portiques, on arrive dans le magasin où de nombreux goodies siglés "Jurassic Park" sont vendus. Puis, on tombe sur une belle maquette qui représente diverses scènes du film.

On traverse la salle dédiée à Lyon en miniature, passe devant Fourvière, la tour crayon, etc... et là, on lève les yeux sur un énorme tricératops qui se cabre. C'est le premier dinosaure qu'on aperçoit avant la salle dédiée à l'exposition. Dans cette dernière, on retrouve l'ambiance jungle avec les bruits d'oiseaux, le vent dans les feuilles. Là, une bonne dizaine de dinosaures prennent la pose. Les dinosaures ont deux états : un passif où ils bougent légèrement, puis un plus actif où ils se cabrent et poussent des cris.

(crédit photo : Julien Barletta) (crédit photo : Julien Barletta)

Deux scènes sont particulièrement réussites. En premier lieu, celle du tyrannosaure, au milieu de la salle, il se cabre sur ses pattes arrières jusqu'à atteindre une taille folle. Ensuite, une scène de prédation. Un indominus-Rex fonce sur un galliminus en hurlant d'un air menaçant. Quelques têtes blondes chanceuses ont pu assister à la visite presse. Même sans connaître les films, on pouvait voir leurs yeux pétiller, leur expression impressionnée devant ces prédateurs d'un autre âge.

