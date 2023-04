Pas plus de 13°c attendus à Lyon vendredi 14 avril 

Les températures resteront fraîches et en dessous des normales de saison ce vendredi 14 avril à Lyon, où des averses sont encore attendues.

Le thermomètre continue de sa baisse entamée en début de semaine ce vendredi 14 avril. Au plus fort de l’après-midi, le mercure ne devrait pas dépasser 13°c à Lyon, soit 5°c de moins que les normales de saison. Dans la matinée, l’air frais sera encore un peu plus mordant puisque selon les prévisions de Météo France, à 8 heures, il ne fera pas plus de 5°c. Dans la soirée comptez plutôt autour de 10°c.

Du côté du ciel, le soleil devrait être voilé par des nuages jusqu’en milieu d’après-midi, où des averses sont annoncées. Elles devraient s’estomper en début de soirée et refaire leur apparition sur les coups de 21 heures.