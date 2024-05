Delphine Allarousse est déléguée générale de la Fondation de France Centre-Est. Elle était sur le plateau de l'émission "6 Minutes Chrono" de Lyon Capitale pour présenter la Fondation de France et ses projets dans la région AURA.

Delphine Allarousse, déléguée générale de la Fondation de France Centre-Est, débute en rappelant la mission de sa fondation : "La Fondation de France, c'est le premier réseau de philanthropie en France et nous sommes aussi la fondation de toutes les causes. Nous avons la particularité d'agir en proximité sur les territoires. Typiquement à Lyon, la Fondation de France Centre-Est est présente depuis 1976 avec cette mission de favoriser la philanthropie, de développer la philanthropie en réponse aux besoins sociaux, sociétaux et environnementaux du territoire. C'est ce qu'on fait toute l'année avec mon équipe. Nous nous attachons à accélérer les coopérations et les solidarités territoriales en réponse aux besoins locaux. La Fondation de France dans notre région, c'est chaque année plus de 1500 projets soutenus pour plus de 24 millions d'euros en réponse aux besoins sociaux, sociétaux et environnementaux du territoire."

Lire aussi : La solidarité, ça se cultive, comme les salades

Elle poursuit en donnant l'exemple d'un projet que soutient la Fondation de France : "“A toi”, c'est effectivement un beau projet porté avec la Maison de la Danse et la Biennale de la Danse de Lyon qui vise à proposer un parcours immersif de longue durée, de deux ans, pour des jeunes de 14 à 16 ans issus de la métropole de Lyon. Justement, c'est un parcours de découverte des métiers artistiques, de découverte de pratiques, mais aussi du milieu culturel au sens large et qui leur donne justement pendant deux ans un véritable parcours culturel à visée de découverte de soi, d'appréhension de l'autre. Et finalement, l'objectif avec ce levier culturel, c'est de révéler le pouvoir d'agir de la jeunesse. On parle du monde de demain. Le monde de demain, ce sont les jeunes, ce sont eux. Donc la culture est un levier pour les aider à ça."

Lire aussi : La Ville de Lyon versera plus d'un million d'euros aux associations de solidarité

Plus de détails dans la vidéo...

La retranscription complète de l'émission :

Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler de culture et de philanthropie. On va en parler avec Delphine Allarousse, déléguée générale de la Fondation de France Centre-Est. Bonjour Delphine Allarousse. Merci d'être venue sur notre plateau. On va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez nous présenter la Fondation de France ? Qu'est-ce que c'est, sa spécificité, ses missions ?

La Fondation de France, c'est le premier réseau de philanthropie en France et nous sommes aussi la fondation de toutes les causes. Nous avons la particularité d'agir en proximité sur les territoires. Typiquement à Lyon, la Fondation de France Centre-Est est présente depuis 1976 avec cette mission de favoriser la philanthropie, de développer la philanthropie en réponse aux besoins sociaux, sociétaux et environnementaux du territoire. C'est ce qu'on fait toute l'année avec mon équipe. Nous nous attachons à accélérer les coopérations et les solidarités territoriales en réponse aux besoins locaux. La Fondation de France dans notre région, c'est chaque année plus de 1500 projets soutenus pour plus de 24 millions d'euros en réponse aux besoins sociaux, sociétaux et environnementaux du territoire.



C'est très important. C'est le premier réseau philanthropique de France et 1976 pour l'antenne d'Auvergne-Rhône-Alpes, la première dans l'histoire de Fondation de France. C'est ça, c'est la plus ancienne ?



Oui absolument, c'est la plus ancienne et aujourd'hui la région d'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est le deuxième territoire de philanthropie en France tout de suite après l'Ile de France.



Voilà, donc on peut en être fier aussi. Fier de notre territoire de ce point de vue là. On va rentrer un peu aussi dans ce qui se passe ce trimestre. Vous avez choisi la thématique de la culture pour donner une couleur à votre soutien, votre aide. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi d'abord ? Pourquoi la culture a été choisie ?



Alors à la Fondation de France, nous posons le constat d'une société fragmentée en proie à des mutations rapides avec une vulnérabilité exacerbée. Et nous sommes particulièrement préoccupés dans ce contexte. Et la culture est un levier. On le voit au quotidien comme un levier de lien social, levier d'émancipation pour les plus vulnérables et notamment pour les jeunes. Nous sommes extrêmement préoccupés par la situation de la jeunesse actuellement, sa précarisation, son isolement et sa vulnérabilité. Et en ce sens, la culture est un levier tout à fait important pour les jeunes aujourd'hui. Et donc on en parle précisément actuellement puisque des projets importants sur la métropole de Lyon en faveur de la jeunesse viennent d'être soutenus par la Fondation de France. Donc c'est l'occasion d'en parler.

On en parlait avant l'émission. Il y a le projet “A toi” ?



Alors “A toi”, c'est effectivement un beau projet porté avec la Maison de la Danse et la Biennale de la Danse de Lyon qui vise à proposer un parcours immersif de longue durée, de deux ans, pour des jeunes de 14 à 16 ans issus de la métropole de Lyon. Justement, c'est un parcours de découverte des métiers artistiques, de découverte de pratiques, mais aussi du milieu culturel au sens large et qui leur donne justement pendant deux ans un véritable parcours culturel à viser de découverte de soi, d'appréhension de l'autre. Et finalement, l'objectif avec ce levier culturel, c'est de révéler le pouvoir d'agir de la jeunesse. On parle du monde de demain. Le monde de demain, ce sont les jeunes, ce sont eux. Donc la culture est un levier pour les aider à ça. Et le projet "A toi” porté par la Maison de la Danse et la Biennale de la Danse de Lyon va précisément dans cet objectif là.

Et est-ce que vous en avez d'autres aussi sur le Rhône ou la métropole de Lyon que vous voulez mettre en avant ?

Alors oui, effectivement, cette année, au niveau de la Fondation de France Centre-Est, on a soutenu 156 projets sur l'ensemble du territoire, dont 36 sur le Rhône. Donc effectivement, j'en ai beaucoup à vous partager. Mais comme ça, je pense au projet porté, au projet qui s'appelle “Youpi”. C'est un projet de territoire, encore une fois, comme celui dont on vient de parler avant, et qui vise à, toujours pareil, avec les jeunes, aller cette fois-ci à la rencontre des habitants et faire du lien sur ce territoire.

Très bien. Eh bien, on va approcher de la fin de l'émission. J'ai une dernière question à vous poser. Le bilan de l'activité 2023 a été publié, de la Fondation de France a été publié récemment. Vous, quel bilan tirez-vous de l'année 2023 ? Avec beaucoup de besoins, tant sur le plan économique, géopolitique, que dans le monde, avec des catastrophes naturelles aussi. Quel bilan tirez-vous de l'année 2023 ?



Alors effectivement, nous posons le constat d'une année de 2023, comme je disais tout à l'heure, au cours de laquelle les besoins ont été exacerbés en France, sur notre région, mais aussi à l'échelle internationale. À la Fondation de France, ça a été une grande année de générosité. Aussi, on l'a vu sur le territoire, une très grande année d'engagement. Ce que j'aime à dire, c'est que les Lyonnais sont généreux au-delà de leur territoire, puisque cette année encore, les Lyonnais ont été particulièrement généreux dans le cadre des urgences internationales de la Fondation de France.



Oui, parce qu'il faut le rappeler, la Fondation de France, c'est un réseau. Donc, est-ce que vous pouvez juste un peu en deux mots nous dire comment ça se passe ? Simplement, il y a la Fondation et aussi d'autres fondations abritées.

Absolument. La Fondation de France, on l'a dit tout à l'heure, c'est le premier réseau de philanthropie en France. Nous abritons 977 fondations abritées au niveau national, 80 au niveau de notre région. Ce sont autant de particuliers, d'entreprises ou de grandes écoles qui souhaitent s'engager durablement à nos côtés en philanthropie et qui décident pour cela de créer une fondation abritée à la Fondation de France pour avoir les moyens d'être pleinement mobilisés sur leur mission sociale.



Très bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Delphine Allarouz d'être venue sur notre plateau. Quant à vous, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez retrouver plus de détails sur la Fondation de France et sur les différentes œuvres de la Fondation de France sur le site lyoncapitale.fr. Je vous dis à très bientôt.