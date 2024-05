De la pluie et jusqu'à 13 degrés ce jeudi à Lyon

La pluie est de retour ce jeudi à Lyon. Et elle devrait être présente quasiment toute la journée.

Encore une journée humide à Lyon et dans toute l'agglomération lyonnaise. Ce jeudi, la pluie va rythmer toute la journée avec des averses attendues du matin au soir. Une dépression, centrée sur le nord-est de la France, qui apporte des conditions bien maussades et des pluies soutenues depuis la nuit dernière.

Niveau température, il fait 11 degrés ce jeudi matin mais le mercure ne dépassera pas les 13 degrés au meilleur de la journée, soit 7 degrés de moins que la veille et que les normales de saison.

La pluie devrait se faire plus discrète demain et le soleil pourrait faire son retour ce weekend à Lyon et dans la région.