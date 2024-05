La Ville de Villeurbanne recrute des animateurs pour les vacances d'été

La Ville de Villeurbanne recrute des animateurs et des éducateurs sportifs pour les vacances d'été.

Pour les vacances d'été, la Ville de Villeurbanne recherche des animateurs socio-culturels et des éducateurs sportifs dans le cadre de sa programmation estivale Vivez l’été.

Entretiens au mois de mai

"Avoir plus de 18 ans, être force de proposition et imaginer des animations dynamiques, apprécier travailler avec des enfants et des ados, font partie des critères de sélection pour devenir animateur ou animatrice à Villeurbanne en juillet et/ou en août", explique la municipalité dans un communiqué.

Les animateurs et éducateurs encadrent des activités sportives et ludiques dans les parcs, en pied d’immeuble, sur les terrains de sport ou dans les gymnases municipaux. En août, les animateurs se déplacent dans les différents quartiers de Villeurbanne. Au programme : ateliers créatifs, grands jeux, activités sportives.

La Maison de quartier des Brosses recrute également des animateurs socio-culturels et éducateurs sportifs pour l’accueil de loisirs et les séjours avec des jeunes âgés de 6 à 17 ans. Pour postuler, il suffit de remplir un formulaire et de joindre son CV via le site dédié. Les entretiens se dérouleront au cours du mois de mai.