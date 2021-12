Ludivine Stock et Yan Le Pon sont les invités de 6 minutes chrono. Ils comptent parmi les auteurs et scénaristes de la nouvelle BD de Lyon Capitale "Lyonnaises d'exception".

Sainte Blandine, Louise Labé, Eugénie Niboyet, Juliette Récamier, Jeanne Bardey, La mère Brazier, Lucie Aubrac.

Sept femmes remarquables et inspirantes de l'histoire lyonnaise qui ont changé et marqué l'histoire. Leurs points communs : courage, audace, force de caractère, passion, liberté et féminisme.

Sept auteurs tout aussi remarquables. Leurs points communs : qualité de scénarisation, de dessin, enthousiasme et liberté de ton.

Ludivine Stock, scénariste, dessinatrice et graphiste, qui a accompagné les auteurs et Yan Le Pon (bien connu de Lyon Capitale et qui a collaboré avec Alexandre Astier sur le story board du premier violet de Kaamelott au cinéma) sont les invités de l'émission télé du journal.

"Ces sept femmes ont en commun d'être plus ou moins connues, voire d'avoir été effacées de l'histoire. C'est une manque que vient combler cet album." Ludivine Stock.

"La BD offre une lisibilité, un côté populaire qui véhicule les messages. Il y a une intimité de narration qu'on ne retrouve pas dans un livre d'histoire traditionnel." Yan Le Pon et Ludivine Stock.