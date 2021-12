20 ans d'histoire entre Lyon et l'OMS !

Ce vendredi 10 décembre, le bureau de l'OMS à Lyon fête ses 20 ans. En présence de différents acteurs locaux, régionaux, nationaux, mondiaux de la santé publique, l'événement était organisé par la Métropole de Lyon et l'OMS.

Dans un communiqué, l'Organisation Mondiale de la Santé assure qu'elle s'emploie "depuis sa création à favoriser la sécurité sanitaire dans le monde et à aider les pays à renforcer leurs capacités dans les situations d’urgence sanitaire".

Le ministre de la Santé Olivier Véran a notamment prononcé un discours vidéo pour l'occasion :"nous avons appris de la crise COVID-19 qu’il nous faudra aller plus loin afin de mieux se préparer et de répondre aux urgences sanitaires de

De son côté, le Dr Mike Ryan, directeur exécutif du Programme d'urgence sanitaire de l'OM assurait que "le bureau de Lyon joue un rôle important dans la préparation opérationnelle et la riposte mondiale de l'OMS aux épidémies et aux pandémies, y compris le COVID-19".

De nombreuses personnalités étaient notamment présentes pour fêter ce 20e anniversaire telles que le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, le professeur Jérôme Salomon, directeur général de la santé, ou encore le directeur exécutif de l'OMS, Dr. Mike Ryan.

Dans un communiqué conjoint, l'OMS et la Métropole de Lyon assure que "les synergies que le Bureau de Lyon construit avec le riche écosystème de santé métropolitain et, , avec l’académie de l’OMS qui l’hébergera, sont cruciales pour toujours mieux préparer les pays et les populations aux risques auxquels ils font face".