Noël à Lyon : nos idées de petits cadeaux pour prendre soin de soi

Soins et bien-être, notre sélection de cadeaux à des budgets raisonnables, dénichés dans les boutiques de Lyon.

• Soins naturels pour hommes

Lancé par la marque de cosmétiques masculins Horace pour les fêtes de Noël, ce coffret contient tout le nécessaire pour prendre soin de son visage : nettoyant, exfoliant, hydratant, purifiant… Les produits sont made in France et les ingrédients d’origine naturelle. Mention spéciale pour le sérum anticerne, sous forme de roll-on, véritablement rafraîchissant et apaisant.

Coffret L’intégral visage – 58 €.

Horace – 49, rue de la République, Lyon 2e

• Sérum do it yourself

Certifié bio, avec une teneur de 15 % en vitamine C, ce sérum anti-âge de la marque Physiodermie n’est pas comme les autres. Pour pouvoir l’utiliser, il faut le préparer soi-même. Il suffit de mélanger la vitamine C, conditionnée sous forme de poudre à l’intérieur d’un stick, avec le sérum à base d’acide hyaluronique. En une semaine seulement, la peau est plus tonique et lumineuse. Simple et efficace.

Sérum anti-âge Shot C15 – 69 €.

La Pause institut – 11, quai des Célestins, Lyon 2e

• Bain festif

Emballés dans un joli coffret en matières recyclées, ces produits pour le bain faits main sont la promesse d’un vrai moment de détente pour prendre enfin soin de soi. Hey ! Hollywood ! Jingle bells… Les bombes de bain parfumées aux noms évocateurs forment une véritable explosion de couleurs dès qu’on les plonge dans l’eau, tandis que le pain moussant The North Pole crée une mousse généreuse au beurre de cacao.

Coffret Best Wishes – 26 €.

Lush – 71, rue de la République, Lyon 2e ou Centre commercial la Part-Dieu, Lyon 3e

• Soins tendance et équitables

Plébiscitée par les New-Yorkaises, la marque de soin Fresh est engagée depuis longtemps dans la cause environnementale. Créé en édition limitée pour les fêtes de fin d’année, ce coffret contient le combo idéal pour prendre soin de son visage : un nettoyant au soja, riche en acides aminés, et un nettoyant exfoliant au sucre et à la fraise, dont l’odeur nous fait retomber en enfance…

Soy and strawberry cleansing duo – 23 €.

Boutiques Sephora – Lyon

• Bien-être maison

La marque lyonnaise 100Bon propose des sprays naturels pour changer l’ambiance de votre maison. “La Villa Calvi”, une senteur créée au départ pour l’établissement 5 étoiles éponyme, vous permettra de retrouver l’atmosphère protectrice et chaleureuse du maquis corse dans votre salon.

Deux autres ambiances : énergisante avec le spray tout en fraîcheur “Eucalyptus et menthe’ ou apaisante avec “Jasmin & fleur d’orange”.

Spray 100 ml 25 €, recharge 200 ml 45 € – Existe aussi en diffuseur.

Gammes de produits naturels, véganes et rechargeables disponibles dans leur boutique.