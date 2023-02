Vénissieux : il est retrouvé ivre après s'être débarrassé de son bracelet électronique

Un homme a été interpellé par la police à Vénissieux alors qu'il s'était libéré de son bracelet électronique.

Ce jeudi 23 février, la police est avisée qu'un individu placé sous bracelet électronique a rompu la sangle du dispositif de contrôle. L'individu ne répondait plus aux appels du bracelet.

Les enquêteurs localisent alors l'individu et l'interpellent non sans quelques difficultés, l'homme étant en état d'ébriété. Lors de son appréhension, l'homme a outragé et commis des violences sur les agents.

Il est présenté ce vendredi au parquet en vue d'une comparution immédiate.