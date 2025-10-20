Actualité
Le tribunal administratif de Lyon. (@NC)

Le tribunal administratif de Lyon se réorganise face à une hausse de son activité

  • par Nathan Chaize

    • Le Tribunal administratif de Lyon fait face à une vague inédite de procédures d'urgence, avec un bond de 55 % des saisines en référé en un an.

    Ces derniers mois, le tribunal administratif s'est retrouvée au cœur de l'actualité locale, traitant notamment l'annulation de l'arrêté préfectoral sur l'encadrement des loyers, une demande de retrait du drapeau palestinien sur la mairie, ou condamnant la Région Auvergne-Rhône-Alpes à verser une subvention au TNG.

    Une procédure de référé "victime de son succès"

    La procédure d'urgence, ou référé, est désormais tellement "plébiscitée par les citoyens, associations et institutions" qu'elle est "victime de son succès", reconnaît la présidente, Cécile Mariller. Le nombre de saisines a ainsi bondi de 55 % en une seule année. Face à cette explosion, avec 2 600 jugements rendus en référé depuis septembre 2024 , le tribunal a dû se réorganiser pour "garder la tête hors de l'eau".

    Avec un effectif jugé "insuffisant" (42 magistrats, 55 agents de greffe et 11 postes d'aide à la décision) , la présidente a pris la décision de supprimer l'une des neuf chambres collégiales au profit d'un renforcement de la chambre des référés, qui compte désormais trois juges. Cette mesure a permis d'augmenter les jugements rendus de 15 % sur trois ans.

    50 % de requêtes supplémentaires en trois ans

    L'activité du tribunal ne cesse de croître : le nombre total de requêtes enregistrées devrait atteindre 16 000 en 2025, contre seulement 9 000 en 2022. Cette hausse spectaculaire de 50 % des requêtes globales s'explique principalement par la multiplication des contentieux liés au droit des étrangers, en augmentation de 40 % sur trois ans.

    Bien que le stock de dossiers soit encore jugé satisfaisant (11 600, contre 9 200 en 2022), Cécile Mariller estime que le tribunal "arrive au maximum de ce qu'il peut faire" avec ses effectifs actuels. Si, pour l'heure, seuls 3 % des dossiers ont plus de deux ans, la présidente s'inquiète : elle voit bien "mécaniquement que ça ne va pas durer encore très longtemps"

    à lire également
    Incendie mortel à Lyon : les victimes vivaient dans une cave squattée

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Le tribunal administratif de Lyon se réorganise face à une hausse de son activité 16:20
    Incendie mortel à Lyon : les victimes vivaient dans une cave squattée 15:45
    Affichage sauvage pro-Aulas à Lyon : les Verts saisissent la commission des comptes de campagne 15:10
    Haute-Savoie : les pompiers illuminent 60 sommets pour Octobre rose 14:35
    orage Lyon
    De la pluie avant une baisse des températures : à quoi s'attendre dans le ciel lyonnais cette semaine ? 13:35
    d'heure en heure
    La rue de la République piétonnisée à Lyon. (@Nathan Chaize)
    Lyon : la rue de la République poursuit sa transformation, de nouveaux travaux jusqu'en janvier 12:44
    19 Rhodaniennes au départ du Raid Amazones en Thaïlande 11:55
    Haute-Savoie : Incendio rachetée par le groupe SBTX 11:11
    Près de Lyon : la nourrice accusée de violences a été relaxée 10:20
    "C'est le trumpisme qui arrive en France" : la patronne des Écologistes s'en prend à Jean-Michel Aulas 09:28
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air bonne à moyenne ce lundi 08:35
    Renversée par Monaco, l'Asvel chute pour la première fois de la saison en championnat 08:11
    Lyon : quatre morts dans l'incendie d'un immeuble du 3e arrondissement 07:49
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut