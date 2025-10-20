Actualité
Gagnez vos invitations pour Equita Lyon 2025 avec Lyon Capitale

  • par Guillaume Lamy

    • Cette année, Lyon Capitale vous offre l'opportunité de gagner vos places pour Equita Lyon 2025, un événement phare pour tous les passionnés d'équitation.

    Rendez-vous à Eurexpo, à Lyon, du 29 octobre au 2 novembre 2025  (du mercredi au dimanche) pour vivre des moments exceptionnels autour du monde du cheval.

    Lyon Capitale, partenaire de Equita Lyon 2025, vous propose de remporter des invitations. 

    Attention les places sont limitées. Les plus rapides d'entre vous pourront gagner une invitation (une invitation valable pour deux personnes). 

    Demandez-les par courriel à invitations@lyoncapitale.fr, au plus tard le vendredi 24 octobre à 19h, en indiquant vos nom et prénom.

    Un mail de confirmation vous sera envoyé par la suite.

