Le militant d'extrême droite, Damien Rieu, jugé pour diffamation envers Benzema

Damien Rieu, militant d'extrême droite, sera jugé le 20 juin à Lyon, pour diffamation envers Karim Benzema.

Le militant d'extrême droite, soutien d'Eric Zemmour, Damien Rieu, sera jugé le 20 juin devant le 6e chambre presse du tribunal judiciaire de Lyon pour diffamation contre le footballeur lyonnais Karim Benzema, a appris Lyon Capitale auprès de Me Sylvain Cormier avocat du joueur, confirmant une information du Parisien. La date de l'audience avait été choisie le 21 mars lors d'un premier appel pour ordre, procédure classique en chambre presse.

Deux tweets mis en cause

Karim Benzema reproche à Damien Rieu deux tweets, postés à l'automne 2020 et toujours en ligne. L'un des tweets met en parallèle une photo de Karim Benzema en tenue du Real Madrid, doigt levé vers le ciel, un signe de foi dans l'Islam, et celles de Djihadistes effectuant le dit geste. Un message accompagne les photos : "Je crois que Benzema veut nous faire passer un message."

Le second tweet montre une photo du Lyonnais accompagné de l'Imam de Meaux en Seine-et-Marne. Le militant d'extrême droite écrit : "Intéressant de découvrir que Benzema fréquente l’imam Nourdine Mamoune qui vient d’être perquisitionné... Vivement que la Justice s’intéresse aussi au financement des mosquées de Bron."

"Damien Rieu s'est cru tout permis"

"Damien Rieu, derrière son ordinateur s'est cru tout permis, y compris de dépasser les limites de la liberté d'expression et de diffamer Karim Benzema, juge Me Cormier. On doit lui rappeler les règles de droit qu'il a explosées." Selon nos informations, Damien Rieu pourrait à l'avenir de nouveau se retrouver devant un tribunal pour des faits similaires à l'encontre du joueur brondillant qui ne devrait pas assister à l'audience du 20 juin.

Auprès de nos confrères du Parisien, le militant se défend de toute diffamation : "Je ne dis pas qu’il est djihadiste car il fait le même geste que des djihadistes, je dis qu’il est ambigu sur la question."