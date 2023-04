Deux trams perturbés à Lyon en raison d'une manifestation ce jeudi

Plusieurs stations des lignes de tramway T1 et T4 ne sont plus desservies en raison du passage de la manifestation contre la réforme des retraites ce jeudi 13 avril.

La 12e journée de mobilisation de l'intersyndicale contre la réforme des retraites s'est élancée aux alentours de 14h de la place Maréchal Lyautey (Lyon 6e) en direction de Charpennes. Le passage du cortège entraîne quelques perturbations au niveau de la circulation, notamment du côté des TCL.

Plusieurs stations des lignes de tramway T1 et T4 ne sont plus desservies. Pour l'heure, toutes les lignes de métro fonctionnent normalement. À noter que les bus et métros passant par la station Charpennes pourraient être perturbés en fin de manifestation, comme c'est régulièrement le cas lorsque le cortège se dirige vers la place Bellecour.

T1 : les stations de Thiers-Lafayette à IUT Feyssine ne sont plus desservies dans les deux sens de circulation, reprise à 17 heures

Des lignes de bus perturbées

Quelques lignes de bus sont également affectées par le passage des manifestants, à savoir le C1, C2, C3, C4, C5, C6 et Bus 27.

Plus d'informations sur le site des TCL.