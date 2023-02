Justice : postes pérennisés et nouvelles embauches dans le Rhône

(Photo by STEPHANE MAHE / POOL / AFP)

En déplacement à Reims ce lundi, le ministre de la Justice a annoncé l'embauche de nouveaux juristes assistants et la pérennisation des contractuels toujours en poste.

Le 22 novembre 2022, magistrats et avocats s'étaient réunis dans la salle C du tribunal judiciaire de Lyon, "usés de participer à un système qui nous malmène et qui malmène ses justiciables".

En cœur, les magistrats déploraient des effectifs contraints et un "quotidien fait de journées à rallonge". Ce lundi 27 février, le garde des sceaux, Eric Dupond-Moretti, a annoncé le recrutement en 2023 de 300 juristes assistants dans toute la France. Quatre d'entre-deux seront fléchés vers le Rhône.

2 000 contractuels depuis 2021

Depuis 2021, 2 000 contractuels ont été recrutés pour améliorer le fonctionnement de la justice de proximité. En novembre dernier, les magistrats dénonçaient le manque de pérennité de ces postes, bien souvent occupés par des personnes non-formés. Selon le ministère de la Justice, ces contractuels "se verront proposer, s'ils exercent toujours leurs fonctions, un contrat à durée indéterminée", s'ajoutant aux 300 nouvelles embauches promises.

Selon le ministère, les recrutement initiés en 2021 produisent des effets sur le désengorgement des tribunaux. Le nombre de dossiers en attente de jugement dans les affaires civiles aurait baissé de 30 % en moyenne.