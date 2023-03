Détenu en Iran, le Lyonnais Benjamin Brière acquitté en appel, mais toujours en prison

Benjamin Brière a été arrêté en 2020 en Iran pour espionnage, depuis il a été condamné à huit ans et huit mois de prison. Un jugement dont il a fait appel. (Photo : AFP/Twitter/Saeid Dehghan)

Détenu en Iran depuis mai 2020, accusé d'espionnage, le Lyonnais Benjamin Brière a été acquitté en appel. Il reste toutefois emprisonné, une décision qui laisse dans l'incompréhension son avocat et sa famille.

"Benjamin est effondré, c'est d'une violence psychologique inimaginable." Me Philippe Valent, avocat du Lyonnais détenu en Iran depuis fin mai 2020 et condamné à huit ans de prison pour espionnage, ne cache pas son incompréhension.

"Une prise d'otage politique"

Selon une information de l'AFP, Benjamin Brière a été acquitté en appel le 15 février dernier, "à l'issue d'une courte audience", détaille son conseil à Lyon Capitale. Alors que la cour avait demandé sa libération immédiate, le français est toutefois resté emprisonné, "une prise d'otage politique", dénonce Me Valent.

Le 16 février pourtant, au lendemain de la décision de la cour d'appel, un avis de libération était délivré par l'autorité judiciaire iranienne. "Le 17 février, Benjamin avait fait son sac, il était presque à la porte de la prison, détaille Me Valent. A 10 minutes près, les gardiens de la révolution ont révoqué sa libération." Blandine Brière, la sœur de Benjamin était au téléphone avec son frère ce dimanche 26 février. "Il a eu un énorme ascenseur émotionnel là-bas, il est vraiment démuni", confie-t-elle à Lyon Capitale.

"Un effondrement total"

La procédure judiciaire à l'encontre de Benjamin Brière étant achevée, le conseil ne dispose d'aucun recours juridique contre cet emprisonnement arbitraire. "Pour ses proches, il y a eu une joie immense le 15 février, une grande angoisse le 16 puis un effondrement total le 17", confie Me Valent. "On essaye de garder espoir en se disant qu'une décision du juge ça s'applique, mais on est dans le flou", ajoute Blandine Brière.

Le conseil compte maintenant sur la diplomatie française pour faire pression sur cette décision "innommable. Je ne peux pas imaginer que le quai d'Orsay ne joue pas à plein régime dans une telle situation". Le Lyonnais continue toutefois le deuxième mois de sa grève de la faim, "très affaibli mais toujours déterminé à montrer l'injustice dont il est victime", assure Blandine Brière.

