En sous-effectif, une clinique de Vénissieux ferme ses urgences la nuit

La clinique des Portes du Sud de Vénissieux dans la Métropole de Lyon fermera ses urgences entre 22 h et 8 h à partir du 6 mars. Une décision contrainte par le manque de personnel.

"Sur 13 temps pleins nécessaires aux urgences, nous n'en avons que six et demi." Face au manque de personnel, Claire Ravier, directrice du groupement hospitalier mutualiste des Portes du sud, a demandé l'autorisation à l'Agence régionale de santé de fermer le service des urgences de son établissement entre 22 h et 8 h du matin.

"Il n'y a personne sur le marché à cause du numérus clausus" Claire Ravier, directrice du groupement hospitalier mutualiste des Portes du Sud

A partir du 6 mars donc, les Vénissians trouveront porte close, faute de personnel. "On ne peut plus vivre uniquement avec des remplacements et des heures supplémentaires, déplore Claire Ravier. Les remplaçants ne souhaitent pas être à temps plein, et le personnel est très fatigué." En plus des six médecins urgentistes manquant, seuls deux tiers des postes d'infirmiers de la clinique sont occupés.

Six médecins urgentistes manquants

Le service gériatrique est lui aussi touché par cette pénurie de personnel, obligeant la direction de établissement à fermer dix des 30 lits dont elle dispose. "Il n'y a personne sur le marché à cause du numérus clausus (fixant chaque année un nombre limite d'étudiants qui peuvent accéder à la deuxième année des études de santé, Ndlr). On a formé beaucoup moins de médecins sans envisager que les jeunes d'aujourd'hui ont évolué dans leur rapport au travail", observe Claire Ravier, expliquant que de plus en plus de jeunes formés souhaitent travailler à temps partiel.

En fermant son service d'urgence la nuit, la directrice de la clinique a tenu à mettre en place une réorganisation "qualitative", renforçant les effectifs au sein du service de 18 h à 22 h, créneau de forte affluence. L'impact de la fermeture nocturne devrait être limité, "cette période que l'on appelle nuit profonde ne représente que 10 à 12 entrées par jour sur les 90 quotidiennes" de la clinique, explique Claire Ravier.

La fermeture est temporaire, elle devrait durer "à minima six mois", la directrice de l'établissement espérant bénéficier des mutations de la rentrée scolaire pour, enfin, trouver du personnel.