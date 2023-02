Le Lyonnais Benjamin Brière détenu en Iran entame une nouvelle grève de la faim

Benjamin Brière a été arrêté en 2020 en Iran pour espionnage, depuis il a été condamné à huit ans et huit mois de prison. Un jugement dont il a fait appel. (Photo : AFP/Twitter/Saeid Dehghan)

Détenu en Iran depuis mai 2020 pour espionnage, le Lyonnais Benjamin Brière entame sa deuxième grève de la faim pour protester contre sa détention en Iran.

Il a commencé une grève de la faim le 28 janvier, a indiqué son avocat. Détenu depuis mai 2020 dans la prison de Mashhad en Iran et condamné à huit ans et huit mois de détention où il est accusé d'espionnage et de propagande, Benjamin Brière, tente de protester contre sa détention en Iran.

Cela fait bientôt trois ans que le Lyonnais de 37 ans est enfermé dans la prison iranienne jugée comme un "haut lieu d’exécutions extrajudiciaires", indique son avocat Me Philippe Valent, à l’AFP. Sa famille et ses soutiens expriment leur désarroi et leur inquiétude face à une situation qui ne s'améliore pas.

L’avocat souligne que son client est "à bout de force mentales et physiques". Le Lyonnais a déjà tenté une première grève de la faim de 35 jours en décembre 2021, pour protester contre ses conditions de détention, jugée "d'une exceptionnelle dureté" selon son avocat. Aux yeux de Me Philippe Valent, la condamnation est une "parodie de procès intenté par les gardiens de la Révolution".

Pour rappel, le trentenaire a été arrêté en mai 2020 pour avoir pris "des photographies de zones interdites" avec un drone de loisir dans un parc naturel iranien. Une décision que la diplomatie française avait jugé "inacceptable" alors qu'il a toujours expliqué n'être qu'un touriste.

Aujourd'hui, sept Français sont captifs dans les prisons iraniennes et sont victimes d'une "diplomatie d'otages" selon les familles et ONG des ressortissants français.

