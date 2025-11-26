Actualité
Image d'illustration.

Lyon : un homme meurt après une chute d'un immeuble dans le 8e arrondissement

  • par la rédaction

    • Un homme est décédé ce mercredi 26 novembre après une chute depuis le 6e étage d’un immeuble du 8e arrondissement de Lyon.

    Il était peu après 7 heures ce mercredi 26 novembre lorsque les secours ont été appelés dans le 8e arrondissement de Lyon. D’après nos confrères d’ActuLyon, un homme a trouvé la mort après une chute depuis le 6e étage d’un immeuble du quartier de Grand Trou.

    La police technique et scientifique a été dépêchée sur place afin de réaliser les premières constatations. Si l’on ignore encore les raisons du drame, l’hypothèse d’une dispute dans l’appartement semble se dessiner. Une enquête a été ouverte.

