"Une grande détermination" : l'OL pourra-t-il battre le PSG ce soir ?

L'Olympique Lyonnais accueille le PSG sur la pelouse du Groupama Stadium ce dimanche. Coup d'envoi du match à 20h45.

En décembre 2024, la dernière rencontre entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain s'était soldée par une défaite des Lyonnais. Mais ce dimanche, les joueurs de Paulo Fonseca espèrent bien remporter la victoire à domicile.

"On aborde le match avec une grande détermination. C’est une opportunité pour nous de montrer notre qualité et la progression de l’équipe. On travaille beaucoup", a déclaré le nouveau coach de l'OL en conférence de presse d'avant-match, ce vendredi 21 février. "Le PSG est l’équipe la plus forte, ils ont un véritable collectif, ils pressent haut."

"Nous devrons être à fond"

L'enjeu est de taille : lors de son dernier match, le PSG s'est imposé sept but à zéro contre Rennes. "On sait qu'il s'agit d'une des meilleures équipes d’Europe, ça sera difficile pour nous mais j’ai de la confiance et nous sommes très motivés. Nous devrons être à fond et faire un match parfait", a-t-il ajouté.

Une "envie de bien faire à domicile" confirmée par le capitaine Alexandre Lacazette. "Il ne faudra pas subir. Ce sera avant tout mental", a-t-il déclaré en conférence.

Coup d'envoi du match à 20h45.