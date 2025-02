Saint-Fons : un marché du soleil pour le Ramadan à partir de mardi

Du 25 février au 30 mars, la commune de Saint-Fons va expérimenter un marché spécialement pour le Ramadan, ouvert sept jours sur sept.

Le Ramadan commencera ce 28 février pour les musulmans. Pour l'occasion, la commune de Saint-Fons (Rhône) va expérimenter dès ce mardi 25 février un "marché du soleil". Un projet proposé par Morad Lakhdari, conseiller municipal en charge de la gestion du marché forain, lors du conseil municipal du 20 février dernier.

Galettes, plats préparés sucrés ou salés, pâtisseries... L'objectif de ce marché est de faire le plein de spécialités du Maghreb et du pourtour méditerranéen, et par la même occasion de soutenir le commerce de proximité.

Une expérimentation à l'essai

Cette expérimentation n'est pour l'instant qu'à l'essai. Car si elle pose question à l'opposition, qui s'inquiète notamment des nuisances imposées aux habitants indiquent nos confrères du Progrès, le maire de la commune Christian Duchêne a promis que le "marché du soleil" ne serait pas renouvelé en 2026 en cas de plaintes.

La mairie de Saint-Fons a également précisé que seuls les produits alimentaires seraient acceptés, et que les étals ne pourront pas être installés sans dépôt préalable de caution.

Le "marché du soleil" durera un mois, du 25 février au 30 mars sur la place Durel : les lundi, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche de 14h30 à 18h30 et les mardi et samedi de 15h à 18h30.