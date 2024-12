Georges Mikautadze et Saïd Benrahma, les deux buteurs lyonnais de la rencontre. @Lubodomo / @OL

L’Olympique Lyonnais a assuré l’essentiel en s’imposant 2-1 contre Feignies-Aulnoye, une équipe de National 2, pour accéder aux 16es de finale de la Coupe de France.

Saïd Benrahma a ouvert le score sur un superbe coup franc après une faute sur Veretout, donnant un avantage initial aux visiteurs (44e). Cependant, l’OL n’a pas su convertir sa supériorité en un jeu éclatant, se contentant de quelques actions notables en première période, notamment avec Lacazette et Benrahma.

☄ Le coup franc en pleine lucarne signé Saïd Benrahma 💥🎁



1-2 #EFAFCOL pic.twitter.com/nS1ZN3MJSk — Olympique Lyonnais (@OL) December 21, 2024

Feignies-Aulnoye, bien loin d’être intimidée, a joué avec courage et intensité. Mais en deuxième mi-temps, l’entrée de Cherki pour un Caqueret peu inspiré a apporté plus de dynamisme à l’OL. Cependant, malgré le break réalisé par Georges Mikautadze (88e), les Lyonnais ont terminé le match sur une note laborieuse avec un but encaissé dans le temps additionnel (Koubemba, 90+4).

Lancé par Saïd Benrahma, @MikautadzeG vient croiser sa frappe pour faire le break ⚽💫



1-2 #EFAFCOL pic.twitter.com/28QV1oQU22 — Olympique Lyonnais (@OL) December 22, 2024

L’essentiel est là : la qualification. Mais pour convaincre, l’OL devra monter en régime dans les prochaines tours.