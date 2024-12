Clients agressés, mobilier dégradé : un homme, arrêté mardi, a été présenté au parquet vendredi. Une expertise psychiatrique a été ordonnée.

Mardi après-midi, un homme de 30 ans, en état d’ivresse prononcé, a semé la panique dans deux commerces du quartier de la Part-Dieu, dans le 3e arrondissement de Lyon. Selon les informations du Progrès, il a d’abord perturbé des clients dans une supérette avant d’agresser un homme qui tentait de le calmer. Ce dernier a dû être transporté à l’hôpital par les pompiers.

Jugé le 4 février

Un peu plus tard, l’individu a provoqué une nouvelle altercation dans un restaurant voisin, importunant les clients attablés et causant des dégradations sur la terrasse. Le gérant et un serveur, intervenus pour le maîtriser, ont également été frappés. Interpellé par la police, l’homme a été placé en cellule de dégrisement puis en garde à vue. Présenté au parquet vendredi, il sera jugé le 4 février après une expertise psychiatrique ordonnée par le tribunal.