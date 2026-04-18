Contrôle d'hygiène à Villefranche : trois établissement sanctionnés

Cinq bars et un restaurant de Villefranche (Rhône) ont été contrôlés par un Comité opérationnel départemental antifraude ce jeudi 16 avril : trois établissements ont été sanctionnés.

Sanctions en série à Villefranche-sur-Saône ce jeudi 16 avril. Alors qu'un Comité opérationnel départemental antifraude (Codaf) a été déployé dans la commune, cinq bars et un restaurant ont fait l'objet d'un contrôle surprise : trois d'entre eux ont été visés par différentes mesures, rapporte Le Progrès.

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Premier établissement concerné : le restaurant Naan Factory situé rue des Fayettes a été fermé à effet immédiat en raison de manquement aux règles d'hygiène. Des nuisibles, des denrées périmées et des manquements en termes de nettoyage ont notamment été constatés. Sa réouverture est aujourd'hui conditionnée à sa remise en conformité, qui devra être validée par la Direction départementale de la Protection des populations (DDPP). Sans quoi l'établissement ne pourra pas réouvrir.

Hygiène et travail dissimulé

Deux autres établissements, situés rue Nationale, ont également été visés par des mesures restrictives. Les cafés L'Inso et Addict Café ont vu leur partie restauration fermée par le comité, également pour des raisons d'hygiène : sans mise en conformité et validation de la DDPP, ils ne pourront plus que servir des boissons, sans denrées alimentaires.

Du travail dissimulé a aussi été constaté pour trois salariés dans deux établissements, avec deux employés dans une structure et un dans l'autre.