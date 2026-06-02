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Photo d’illustration. © Tim Douet

Lyon : une nouvelle fusillade dans le quartier des États-Unis fait un blessé

  • par LR

    • Des tirs ont été entendus lundi soir dans le 8e arrondissement de Lyon. Un homme a été blessé par balle puis transporté à l’hôpital.

    Une semaine après que des tirs ont été entendus dans le quartier Beauvisage, en plein cœur du 8e arrondissement de Lyon, une nouvelle fusillade est survenue lundi soir. Selon nos confrères de Lyon Mag, les faits seraient survenus sur un parking de la rue Professeur Tavernier aux alentours de 21 h 30.

    Un homme a par ailleurs été blessé à la cuisse, avant d’être déposé en voiture devant l’hôpital Édouard Herriot (3e arr.). Pris en charge, son pronostic vital n’était pas engagé. Il serait défavorablement connu des services de police. Une enquête a été ouverte.

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