Un fourgon blindé braqué en pleine journée à Villeurbanne

  • par Nathan Chaize

    • Un fourgon blindé a été braqué jeudi à la mi-journée à Villeurbanne dans le quartier des Gratte-Ciel.

    Deux individus ont braqué un fourgon blindé de la société Temis jeudi à la mi-journée à Villeurbanne. Selon nos confrères du Progrès, les malfrats étaient porteurs de brassards orange, de gilets pare-balles et de gants. Ils ont agi vers 12 h 40 alors qu'un chargement sur le parking privé d’un atelier de fabrication de bijoux de luxe était en cours de le quartier des Gratte-Ciel.

    Un préjudice pour l'heure estimé à 215 000 €

    Aucun blessé n'est à déplorer mais les deux convoyeurs auraient été menacés selon nos confrères. Quatre sacs auraient été saisis par les malfaiteurs le tout estimé pour l'heure à 215 000 €. Cette première estimation reste néanmoins partielle.

    Les auteurs du braquage sont encore recherchés. L’enquête a été confiée à la division de la criminalité organisée et spécialisée (ex-police judiciaire), qui vont devoir déterminer si le binôme a bénéficié de complicités. Celle d'un chauffeur est évoquée. Selon nos confrères, la scène pourrait avoir été filmée.

    Pour rappel, le 30 octobre 2025, un braquage avait eu lieu dans le 7e arrondissement, visant un laboratoire spécialisé dans les métaux précieux. Le préjudice avait été estimé à 28 millions d'euros. L'ensemble du butin avait été retrouvé alors que les malfaiteurs avait été interpellés dans la foulée.

    Mort de Johanna, renversée par un bus TCL à Lyon : Keolis et le chauffeur seront jugés

