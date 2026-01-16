Actualité
Le ciel ce matin dans le 1er arrondissement.

Météo : douceur et nuages prévus ce vendredi à Lyon

  • par La rédaction

    • La température sera douce ce vendredi à Lyon où le ciel devrait être nuageux.

    La douceur est exceptionnelle ce vendredi à Lyon. Selon Météo Lyon, le thermomètre devrait atteindre jusqu'à 14°C au cours de la journée, soit 7°C de plus que les normales de saison. Dès le début de journée, les températures resteront élevées pour la saison près de 10°C.

    Dans le ciel, les nuages devraient globalement dominer avec malgré tout quelques éclaircies possibles et attendues. À noter qu'une légère ondée pourrait faire son apparition en fin de journée.

