Mort de Johanna, renversée par un bus TCL à Lyon : Keolis et le chauffeur seront jugés

Keolis et le conducteur du bus ayant mortellement percuté une jeune fille de 15 ans en 2019 à Lyon seront jugés pour homicide involontaire.

Près de six ans après les faits, un procès aura bien lieu. Selon nos confrères du Progrès, l'exploitant des bus du réseau TCL, Keolis, ainsi que le chauffeur qui conduisait le bus ayant mortellement percuté une jeune fille de 15 ans en 2019 à Lyon, seront jugés devant le tribunal correctionnel. Le 16 janvier 2019, alors qu'elle était en route pour rejoindre sa mère Sandrine avec qui elle déjeune tous les mercredi midi dans le secteur d'Hôtel de Ville, Johanna, 15 ans, était renversée mortellement par un bus C3 alors qu'elle traverse la rue de la République.

Lire aussi : Cinq ans après la mort de sa fille, tuée par un bus à Lyon, elle entame une grève de la faim

Après sa mise en examen début 2024, l'exploitant Keolis sera donc bien jugé, tout comme le chauffeur, pour homicide involontaire. Pour l'heure, la date de l'audience n'a pas été communiquée selon nos confrères. À noter que ni la Ville de Lyon, ni la Métropole n'auront finalement été inquiétées, alors que l'absence de passage piéton protégé avait été jugée problématique par une étude d'accidentologie ordonnée par deux juges d'instruction.

L'absence probable de visibilité du chauffeur, liée à la présence de nombreux passagers à l'avant du bus devrait en revanche être au coeur des débats. "Dans d'autres villes il y a des systèmes qui empêchent les usagers de s'agglutiner à l'avant. Aucune décision n'a été prise par Keolis pour s'assurer que le chauffeur puisse véritablement avoir la capacité de s'assurer que là où il avance il n'y aura pas de piétons", affirmait Me Sannier, conseil de Sandrine Barthélémy, auprès de Lyon Capitale en septembre 2024.