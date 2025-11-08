Projet d'attentat islamiste déjoué : trois femmes arrêtées, dont deux à Lyon et Villeurbanne

Selon les informations de RTL, trois jeunes femmes radicalisées ont été arrêtées pour un projet d'attentat à Paris. Deux d'entre elles ont été arrêtées en octobre à Lyon et à Villeurbanne (Rhône).

Elles prévoyaient un attentat islamiste à Paris, 10 ans après ceux du 13 novembre 2015. Selon les informations de nos confrères de RTL et du Parisien révélées ce samedi 8 novembre, trois jeunes femmes âgées de 18, 19 et 21 ans ont été interpellées et mises en examen le 10 octobre dernier, pour "association de malfaiteurs terroristes criminelle". D'après l'enquête du Parquet national antiterroriste (Pnat), elles projetaient de s'en prendre à des salles de concert ou des bars. Une action symbolique alors que la France s'apprête à commémorer les 10 ans des attentats du 13 novembre 2015.

Parmi le trio de femmes radicalisées, deux ont été arrêtées à Lyon et à Villeurbanne (Rhône) le 7 octobre dernier, avant d'être mises en examen trois jours plus tard. La troisième a été arrêtée à Vierzon, dans le Cher. Selon les comptes-rendus de surveillance de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), "elles ne sortent jamais de leur domicile respectif sans un niqab qui leur couvre intégralement le visage", rapporte le Parisien. Elles passeraient également l’essentiel de leur temps enfermées chez elles, à visionner des vidéos de propagande djihadiste sur les réseaux sociaux. Selon Le Parisien, elles se seraient rencontrées à plusieurs reprises à Lyon en septembre.

Une Lyonnaise de 19 ans comme meneuse

Une Lyonnaise, appelée B. et âgée de 19 ans, serait pour l'heure considérée comme la meneuse de ces actes. "Je vais y aller et tout faire péter", aurait-t-elle déclaré alors qu'elle se rendait à sa journée "défense et citoyenneté". "S'ils savaient qu'ils ont une terroriste au milieu d'eux !", avait-elle aussi écrit à ses complices.

D'après les informations du Parisien, elle est à la tête d'un compte TikTok suivi par plus de 20.000 abonnés, sur lequel elle partage des contenus pro-djihad. Elle converserait également sur des groupes Telegram réunissant des fanatiques de l'État islamique. Un groupe surveillé par la DGSI et qui a entre autres permis à son arrestation. Sous le pseudonyme "YCC", elle aurait fait part de son intention de mener "une opération avec une autre soeur". Elle aurait également déclaré rechercher des armes ainsi que "quelqu'un pour lui apprendre à s'en servir". Lors de son audition, elle a finalement admis vouloir "vivre sous la charia" et "préférer les lois religieuses à celles de la République".

La jeune Villeurbannaise, âgée de 18 ans et décrite comme "puérile" dans ses échanges, a, elle, quitté l’école et vivrait chez ses parents. Sans emploi ni activité, elle se serait aussi rapprochée de l’islam radical.

