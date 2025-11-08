Une rave-party est en cours dans l'Est-lyonnais

Image d’archives de la rave party organisée au mois d’août 2021 sur la ZAD de Roybon en Isère. (Capture d’écran Snapchat de l’évènement).

Selon les informations du Progrès, une rave-party est en cours depuis vendredi soir sur la commune de Saint-Pierre-de-Chandieu.

Entre 1000 et 1500 fêtards seraient réunis aux abord des Carrières du cheval blanc à Saint-Pierre-de-Chandieu (Rhône), commune à l'Est de Lyon. Selon les informations du Progrès, la rave-party, en cours depuis ce vendredi soir un peu avant 23h30, se déroulerait dans une "ambiance plutôt festive", d'après une source sécuritaire interrogée par nos confrères ce samedi matin.

À la mi-journée, aucun blessé ne serait à déplorer et les pompiers ont mis en place un dispositif prévisionnel de secours. Un important dispositif de sécurité a également été mis en place par la gendarmerie locale pour empêcher d'éventuels nouveaux participants d'entrer dans l'enceinte désormais très encadrée de la rave-party.

Le Progrès rappelle qu'il y a presque un an jour pour jour, le 10 novembre 2024, un rassemblement de ce type avait déjà eu lieu dans l'exacte même commune de l'Est lyonnais. Une ambiance alors à la fête et sans aucune animosité, à l'image de l'édition de cette année.