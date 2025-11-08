Actualité
Image d’archives de la rave party organisée au mois d’août 2021 sur la ZAD de Roybon en Isère. (Capture d’écran Snapchat de l’évènement).

Une rave-party est en cours dans l'Est-lyonnais

  • par Louise Ginies

    • Selon les informations du Progrès, une rave-party est en cours depuis vendredi soir sur la commune de Saint-Pierre-de-Chandieu.

    Entre 1000 et 1500 fêtards seraient réunis aux abord des Carrières du cheval blanc à Saint-Pierre-de-Chandieu (Rhône), commune à l'Est de Lyon. Selon les informations du Progrès, la rave-party, en cours depuis ce vendredi soir un peu avant 23h30, se déroulerait dans une "ambiance plutôt festive", d'après une source sécuritaire interrogée par nos confrères ce samedi matin.

    À la mi-journée, aucun blessé ne serait à déplorer et les pompiers ont mis en place un dispositif prévisionnel de secours. Un important dispositif de sécurité a également été mis en place par la gendarmerie locale pour empêcher d'éventuels nouveaux participants d'entrer dans l'enceinte désormais très encadrée de la rave-party.

    Le Progrès rappelle qu'il y a presque un an jour pour jour, le 10 novembre 2024, un rassemblement de ce type avait déjà eu lieu dans l'exacte même commune de l'Est lyonnais. Une ambiance alors à la fête et sans aucune animosité, à l'image de l'édition de cette année.

    à lire également
    Un Lyonnais lance la toute première bière au flan

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Une rave-party est en cours dans l'Est-lyonnais 12:32
    Un mouvement "extrêmement suivi" dans le Rhône : pourquoi les radiologues libéraux feront-ils grève lundi ? 11:54
    Un Lyonnais lance la toute première bière au flan 11:10
    "J'ai cru y rester" : le témoignage glaçant d'un des infirmiers agressé à Vénissieux 10:12
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air moyenne ce samedi 09:31
    d'heure en heure
    Soleil
    Soleil et températures douces : la météo de samedi à Lyon 08:52
    Une installation de gens du voyage déjouée à Saint-Genis-Laval 07/11/25
    Jean-Michel Aulas Donald Trump
    Jean-Michel Aulas est-il trumpiste ? 07/11/25
    Conseil régional auvergne rhone alpes
    Absence de la Région Auvergne-Rhône-Alpes à la COP 30, un message "désastreux" pour les Écologistes 07/11/25
    Maison d'arrêt Lyon-Corbas
    Un homme détenu à Lyon Corbas pour avoir tué sa compagne se suicide 07/11/25
    Prix de la jeune recherche 2025
    Lyon : quatre chercheurs récompensés par le prix de la Jeune recherche 07/11/25
    Un traiteur de Villeurbanne fermé d'urgence après un contrôle d'hygiène 07/11/25
    Tony Parker nommé coach des U17 de l'équipe de France de basket 07/11/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut