Actualité
Marie Charlotte Garin, députée écologiste du Rhône. (@Anthony Ravas)

Municipales 2026 : les résultats de la Grande Écoute dévoilés par les Écologistes

  • par Louise Ginies

    • De mai à septembre 2025, plusieurs centaines de volontaires ont été chargés par les Écologistes de récolter la parole d'habitants de Lyon et de sa proximité. Les résultats seront dévoilés ce samedi après-midi à 15h45.

    Plus de six mois d'entretiens, des centaines de témoignages récoltés... Ce samedi 8 novembre, les Écologistes donnent rendez-vous aux Lyonnais à partir de 15h place de la Bourse (Lyon 2e) pour dévoiler les résultats de la Grande Écoute. De mai à septembre 2025, plusieurs centaines de volontaires ont participé à cette opération de grande ampleur, visant à récolter la parole d’un millier d’habitants et d’habitantes de Lyon et de sa proximité. "Au bout de 6 mois et de nombreuses heures d’entretiens sur le terrain, ce sont 1040 personnes qui ont échangé sur leur quotidien, leur vision de la ville et leurs aspirations pour elle", résume un communiqué des Écologistes.

    Lire aussi : Municipales 2026 à Lyon : "Ce n’est pas le temps de la campagne", assure Doucet

    Après avoir écouté les Lyonnaises et les Lyonnais, place donc à la restitution. Ce samedi 8 novembre à partir de 15h, la majorité de Grégory Doucet leur donne rendez-vous place de la Bourse pour un moment de convivialité, "avec jeux pour enfants, buvette, espaces de discussion et d’information". Un lieu hautement symbolique aux Écologistes : en juillet 2020, lors de l'investiture de Grégory Doucet, ils s'y étaient rejoint pour le point de départ d'un trajet en vélo jusqu'à l'Hôtel de Ville.

    Ce n'est toutefois pas le maire de Lyon qui donnera les résultats de cette Grande Écoute mais plutôt la députée écologiste du Rhône Marie-Charlotte Garin, qui prendra la parole à partir de 15h45. Des résultats plus qu'attendus par les citoyens, puisqu'ils serviront d'"éléments qui nourriront les réflexions de notre liste d’union", en vue des municipales qui se tiendront en mars 2026.

