Le quai Aulagne, à Saint-Fons, réaménagé par la Métropole de Lyon.

Saint-Fons : des espaces publics repensés au cœur de la Vallée de la chimie

  • par La Rédaction

    • Les nouveaux aménagements du quai Aulagne et des rues Laurent-Moiroud et Prosper-Monnet ont été inaugurés. Objectif : sécuriser les déplacements et redonner une place aux mobilités douces dans un secteur très industriel.

    La Métropole de Lyon et la Ville de Saint-Fons ont inauguré les nouveaux espaces publics de la Vallée de la chimie, longtemps dominés par la voiture et le trafic routier. Le projet a permis de transformer en profondeur le quai Aulagne ainsi que les rues Laurent-Moiroud et Prosper-Monnet, avec une attention particulière portée aux piétons et aux cyclistes.

    Au cœur de cette requalification, la création de plusieurs voies vertes larges de trois à quatre mètres, reliant notamment le sud du quai Aulagne à la gare de Saint-Fons. Les trottoirs ont été élargis, des terre-pleins et noues végétalisées aménagés pour mieux gérer les eaux pluviales, tandis que la géométrie de certains accès routiers a été modifiée afin de réduire la vitesse des véhicules.

    Le projet a également permis de créer ou moderniser l’éclairage public sur l’ensemble du secteur, renforçant la sécurité aux abords des sites industriels. Menée en concertation étroite avec les entreprises riveraines et les services de secours, cette opération de 2,7 millions d’euros marque une étape importante dans l’amélioration du cadre de vie et des déplacements dans la Vallée de la chimie.

