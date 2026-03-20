Lyon. Des violences en marge d'OL-Celta Vigo : un supporter poignardé

Un supporter espagnol a été blessé à l'arme blanche dans les rues de Lyon jeudi soir après la défaite de l'OL face au Celta Vigo.

Des affrontements ont eu lieu jeudi soir à Lyon en marge du match de coup d'Europe qui a opposé l'Olympique lyonnais et le Celta Vigo. Des supporters espagnols se sont en effet rendus dans un bar du 3e arrondissement de Lyon pour aller célébrer la victoire de leur club, tout près de la station de métro Saxe-Gambetta.

Selon actuLyon, vers 00 h 30, un premier incident s'est produit dans un bus TCL que des supporters espagnols souhaitaient emprunter. Le chauffeur a refuser de démarrer au motif que certains passagers étaient armés de bâtons et de gants coqués.

Des heurts avec des riverains à la Guillotière

Le groupe s'est ensuite dirigé vers la place Gabriel-Péri à la Guillotière. Des heurts ont alors éclaté entre les supporters et des riverains ou passants, qui auraient été visés par des mortiers d'artifice selon nos confrères. Des policiers sont rapidement intervenus en faisant usage de grenades lacrymogènes.

Un supporter espagnol a été pris à partie par plusieurs individus au niveau de la rue Sébastien-Gryphe. Il a été frappé à plusieurs reprises et aurait reçu un coup à larme blanche. Il a été transporté à l'hôpital sans pronostic vital engagé.

Une jeune femme mineure a été interpellée, elle est suspectée d'avoir donné des coups de planche à l'individu. Une enquête a été ouverte.